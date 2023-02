Eén jaar na ‘The Voice’-schandaal: Linda de Mol en Jeroen Rietbergen samen gespot in Parijs

TV Blinde Manuel Delaere maakt indruk bij ‘The Greatest Dancer’: “Veel vrouwen denken: ‘Oei, een blinde’, tot ze mij zien dansen”

Perifeer ziet hij nog wat schimmen, maar een ongeneeslijke oogziekte doet het regenboogvlies van Manuel Delaere (43) onverbiddelijk afsterven. Toch is deze burgerlijk ingenieur nu al dé revelatie van ‘The Greatest Dancer Van Vlaanderen’. “Door mijn tastzin voel ik zelfs de voetenstand van m’n partners aan. Die zeggen weleens dat het lijkt of ik béter zie dan zij”, vertelt hij aan ‘Dag Allemaal’, in een uitgebreid gesprek over de nadelen van z’n oogziekte en de de vreugde die hij uit het dansen haalt.