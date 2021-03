Eén jaar na lockdown: Sven De Ridder presenteert muzikale show met live-orkest

“Ik keek in mijn agenda en zag: ‘Ha, die avond ben ik vrij’, begint Sven De Ridder. “Net zoals alle andere avonden. (lacht) Ik vind het een mooi initiatief om op deze symbolische datum het signaal te geven dat we er nog zijn en hopelijk snel opnieuw mensen met open armen mogen ontvangen in de theaters. Wist je dat het bij mij al van 23 februari vorig jaar geleden is dat ik nog eens fysiek gespeeld heb voor een volle zaal? Heel veel collega’s hebben het gevoel dat het nu echt weer mag beginnen, denk ik. Ik vrees ook dat de impact van die crisis voor sommigen fataal zal zijn. Al weet ik het niet precies, want wij zien elkaar niet. Ik had het er onlangs nog over met Stany Crets, voor ons is er geen telewerk mogelijk hé. We duimen nu dat de vaccinatie snel uitrolt, want dat is ons groen licht.”