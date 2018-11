Eén jaar na het schandaal Bart De Pauw: een stand van zaken in het onderzoek Redactie

09 november 2018

06u00

Bron: Dag Allemaal 1 Showbizz Exact één jaar geleden viel een van Vlaanderens meest gevierde tv-iconen van zijn voetstuk na beschuldigingen van seksuele intimidatie. Het parket van Mechelen heeft duidelijk een hele kluif aan de zaak De Pauw, want het onderzoek loopt nog altijd. En het is niet duidelijk of er genoeg vlees aan de kluif zit om een zware rechtszaak te beginnen.

Volgens het parket van Mechelen loopt het onderzoek nog. Meer wil woordvoerder Peter Peereboom daar niet over kwijt. Christine Mussche vertegenwoordigt een tiental vrouwen die beweren door De Pauw te zijn lastiggevallen. De advocate bevestigt dat het onderzoek in de eindfase zit. “De reden waarom het nog niet is afgesloten, is dat er bijkomende onderzoeksdaden zijn gevraagd.” Het is niet duidelijk wie dat extra onderzoek gevraagd heeft en dus verantwoordelijk is voor de vertraging.

Raadkamer oordeelt

Het onderzoek zou nog dit jaar worden afgesloten, al zou dat ook het voorjaar van 2019 kunnen worden. Maar wat zal er dan gebeuren? “De Raadkamer zal het dossier beoordelen”, legt Christine Mussche uit. “Als de raadkamer vindt dat er voldoende aanwijzingen voor schuld zijn, kan de zaak doorverwezen worden naar de rechtbank. Maar het kan ook de andere kant opgaan.”

In dat laatste geval kan de raadkamer besluiten tot een buitenvervolgingstelling. Of kan het aan het parkt vragen om haar huiswerk over te doen.

2 jaar voor stalking?

Indien Bart De Pauw voor de rechter moet verschijnen, zal dat allicht zijn op beschuldiging van stalking of belaging. Christine Mussche zei zelf in een eerder interview dat er van aanranding geen sprake is. Op stalking staat – naast een geldboete – een celstraf van 15 dagen tot 2 jaar. Dat kan oplopen tot het dubbele indien het slachtoffer een kwetsbare persoon betreft. Met zijn blanco strafblad is het waarschijnlijk dat Bart De Pauw in dit geval een voorwaardelijke straf zou krijgen.

Mocht het tot een proces komen, dan zijn we wellicht vertrokken voor een jarenlange procedure waarbij er ook beroepsmogelijkheden zijn. In dat geval zal De Pauw zijn vagevuur nog niet zo snel verlaten.

Regisseur Jan Verheyen, een goede vriend van De Pauw, zou het graag allemaal wat sneller vooruit zien gaan. “Bart, zijn gezin en zaak zitten nu echt in een soort tijdsvacuüm. De traagheid van de gerechtelijke molen heeft verstrekkende gevolgen voor de mensen die daarbij betrokken zijn. Bart kan niet verder met zijn leven en zijn carrière, tot die onderzoeksrechter A of B heeft gezegd.”

De advocaat van Bart De Pauw wilde geen reactie kwijt.