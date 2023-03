Eén jaar na hersenontsteking, zo gaat het nu met zangeres Leki: “Muziek klinkt nog vervormd”

Celebrities Advocaat Alec Baldwin beweert dat vuurwapen dat gebruikt werd op de set van ‘Rust’ vernietigd is door de staat

Het laatste woord in de rechtszaak over het incident op de set van ‘Rust’ is nog lang niet gezegd. Alex Spiro, de advocaat van Alec Baldwin, beweert dat het vuurwapen waarmee Halyna Hutchins per ongeluk doodgeschoten werd, vernietigd is door de staat. “Dit is duidelijk een groot probleem.”