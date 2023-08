Één jaar na dood Olivia Newton-John staan dochter en man stil bij verlies: “Ze leeft nog altijd voort”

ShowbizzChloe Lattanzi (37), de dochter van Olivia Newton-John, is er precies één jaar na de dood van haar moeder van overtuigd dat ze nog leeft. In een nieuwe podcast vertelt het Amerikaanse model hoe een merkwaardige gebeurtenis haar deed geloven in het leven na de dood. Lattanzi is ervan overtuigd dat haar moeder, die in augustus 2022 overleed aan borstkanker, communiceert vanuit het hiernamaals.

In gesprek met de ‘Something to Talk About’-podcast besprak de enige dochter van de ‘Grease’-ster hoe ze de aanwezigheid van haar moeder nog steeds kan voelen. Ze voelt Olivia overal om zich heen op haar ranch in Californië, waar Lattanzi en haar echtgenoot James Driscoll samen wonen. “Het is een plek waar ik haar echt voel, in spirituele zin. Het is een tastbare plek waar ik mijn moeder aanvoel. Alsof ik over de aarde loop en denk: haar voet heeft hier gestaan. Of ik kan op haar favoriete stoel zitten, wetende dat ze daar duizenden keren heeft gezeten, en me voorstellen dat ik op haar schoot zit. Voor mij leeft ze nog steeds.”

Lattanzi is vastberaden om het levenswerk - onderzoek naar kanker - van haar moeder voort te zetten. Olivia heeft het Cancer Welness and Research Centre in Melbourne opgericht, waar de zangeres ook zelf behandeld werd. “Ik wil het centrum en het soort behandeling dat mensen kunnen krijgen uitbreiden”, zegt ze. “Ik ben echt dankbaar dat ik nu voldoende kracht heb om haar nalatenschap voort te zetten.” De 37-jarige treedt ook in de voetsporen van haar moeder door muziek te maken. “Ik kan niet wachten om naar buiten te treden. Ik hoor mijn moeder zeggen: ‘Ga ervoor, meid!’”

Chloe Lattanzi, de dochter van Olivia Newton-John.

Als een lichtbol

In een video op sociale media legt Chloe ook uit hoe een merkwaardige gebeurtenis haar deed geloven dat haar moeder nog steeds met haar communiceert. “Voor haar dood beloofde mijn moeder me: ‘Als het mogelijk is, zal ik verschijnen als een lichtbol.’ Haar favoriete kleur was blauw”, zegt Lattanzi. “Ongeveer een week na haar overlijden, liep ik rond met mijn telefoon en die maakte uit zichzelf een foto. Ik had de foto niet genomen. Maar toen ik ernaar keek, zag ik iets blauws rond het hoofd van mijn hond zweven.”

Chloe toont in de video de bewuste ‘lichtbol’ en merkt op dat ze het verschijnsel ook heeft gezien op een foto van haar stiefmoeder, Nancy Chuda. “Het is adembenemend en verbazingwekkend”, zegt de dochter van Olivia. “Het is de geest van mijn moeder. Je geliefden verlaten je nooit.”

‘Ik voel haar aanwezigheid’

John Easterling, de 71-jarige echtgenoot van Newton-John, zegt ook te geloven in een leven na de dood. Hij onthulde in ‘The Today Show’ dat hij haar aanwezigheid soms voelt in hun huis, “laat in de nacht of vroeg in de ochtend.”

Na het overlijden van de actrice en zangeres op 73-jarige leeftijd beschreven John en Chloe hoe alle steun aanvoelde als een “reddingsboei”. “Het voelde als een grote omhelzing van het universum. Ik ben heel dankbaar voor alle mensen die naar ons uitreikten en hun hart en verbinding deelden”, merkten ze destijds op.

