Eén jaar na 'De Mol': reünie én huwelijksaanzoek TDS

18u23

Bron: Instagram 0 Instagram Showbizz Exact één jaar geleden werd Elien ontmaskerd als 'De Mol'. Davey Van Rode wist dat tijdens de bloedstollende finale, en mocht naar huis met het prijzengeld. Om hun eerste 'jubileum' te vieren, hielden Davey en co. een gezellige reünie.

365 dagen geleden trokken elf Vlamingen naar Zuid-Afrika met dezelfde missie: 'De Mol' winnen. Omdat de bende elkaar exact een jaar geleden leerde kennen, kwamen onder meer Robin, Marzena en Jessica samen. Ze hebben een aantal van hun favoriete momenten gedeeld op Instagram.

"Zotste avontuur ooit!"

Omdat Davey erin slaagde Eline te ontmaskeren, mocht hij naar huis gaan met niet minder dan 27.250 euro aan prijzengeld. "Wat drukken op ne rode knop allemaal niet kan doen voor ne mens", aldus Davey. "Zotste avontuur met tofste onbekende mensen!"

Huwelijksaanzoek

Wie niet aanwezig was op de reünie? Bertrand. Niet omdat hij geen invitatie krijg, wél omdat hij op wereldreis is. Of het is te zeggen... "Mijn wereldreis is een maand geleden in een verlovingsreis is veranderd toen ik mijn vriendin voor de Taj Mahal ten huwelijk vroeg", laat hij ons weten.

RV

Wat drukken op ne rode knop allemaal niet kan doen voor ne mens! Zotste avontuur met tofste onbekende mensen! #sorryhansvoordierodeknop #demol #🕹🇿🇦 Een foto die is geplaatst door Davey Van Rode (@daveyvanrode) op 10 nov 2017 om 19:43 CET

365 days ago...🙉🙈🙊 #demol #amai #lovethemall #timeflieswhenyourehavingfun Een foto die is geplaatst door Robin Justé (@robin_juste) op 10 nov 2017 om 07:02 CET

thebestmemories #365 Een foto die is geplaatst door Marzena Juzba (@marzenajuzba) op 10 nov 2017 om 16:55 CET

Die zon op onze snoet deed daar verdomd goed ☀️#godverdomse #throwback #demol Een foto die is geplaatst door null (@jess_ceuppens) op 09 nov 2017 om 22:32 CET