Eén jaar geleden verloor de wereld dit popicoon

Fans zijn George Michael één jaar na datum niet vergeten. Al dagenlang leggen ze bloemen en brieven neer aan zijn woning terwijl zijn graf nog steeds geen zerk kreeg.

Dag op dag één jaar geleden werd George Michael levenloos aangetroffen in zijn bed door partner Fadi Fawaz.

Vandaag wordt het popicoon herdacht door fans over heel de wereld. Zij leggen al dagenlang bloemen, kaartjes, teddyberen en brieven neer aan zijn woning in Oxfordshire. Zijn graf in Highgate Cemetery in Noord-Londen, daarentegen, ligt er kaal bij. George ligt er begraven naast z'n moeder maar in tegenstelling tot haar is zijn graf nog steeds niet voorzien van een zerk, meldt showbizzsite TMZ.

Nochtans is zijn familie hem niet vergeten. Op kerstavond riepen vader Jack en zussen Melanie en Yioda fans op om de betreurde zanger te herdenken. "Kerstmis is geen gemakkelijke periode, het leven is niet perfect en families zijn complex maar neem even de tijd om diep in te ademen en tegen je geliefden te zeggen hoe veel je van ze houdt."

George overleed op kerstdag op 53-jarige leeftijd. Volgens de lijkschouwing ging het om een natuurlijke dood, meer bepaald hartfalen in combinatie met leververvetting. De 'Freedom'-zanger had een lange geschiedenis van drugsmisbruik.

Photo News George met Wham!-helft Andrew Ridgley

"Deze kerst zal hard zijn zonder hem, maar we weten dat we niet alleen zijn met ons verdriet", klonk het nog bij de familie. "Yog (Michael's bijnaam, nvdr.) hield van kerst en hoopte altijd dat het zou sneeuwen. Hij zou gewild hebben dat elk van jullie die hem lief hadden en bewonderden even de tijd nemen om het glas te heffen, van zijn muziek te genieten en met vervulling aan hem terug te denken, genietend van vrienden en familie."

Bij deze, voor de nostalgici: