Een indrukwekkende tv-carrière, maar ook mentale problemen. Wie is Katja Schuurman, de vrouw die openstaat voor ‘vrije liefde’?

04 oktober 2019

09u56

Bron: AD/Telegraaf/Metro NL 0 Showbizz "Met hoeveel zaten we laatst in de jacuzzi? Een man of zeven?" Met één opmerking in de 'Bedgeheimen'-rubriek van 'Gert Late Night' zette Katja Schuurman (44) deze week heel België én Nederland op zijn kop. Maar wie is Katja eigenlijk? Een bloemlezing van haar niet geheel vlekkeloze carrière.

De laatste dagen was haar naam niet uit de media weg te denken, maar als u voor deze week de woorden ‘Katja Schuurman’ had gehoord, ging er waarschijnlijk niet meteen een belletje rinkelen. Bij ons is ze immers niet zo heel bekend, in tegenstelling tot in Nederland, waar ze al 25 jaar opduikt op de televisie. Ze is er een zogenaamde ‘triple threat’: ze kan zingen, acteren én presenteren.

Schuurman brak door in 1994, toen ze de rol van Jessica Harmsen in ‘Goede Tijden, Slechte Tijden’ bemachtigde. Dat is de populairste soap van Nederland, vergelijkbaar met onze ‘Thuis’ en ‘Familie’ zeg maar. De rol was eigenlijk maar tijdelijk, maar vanwege de grote populariteit van Schuurman kreeg ze een vaste stek in de reeks. Ze zou het personage tot 1999 blijven vertolken.

Aan haar doortocht in de Nederlandse soap hield Schuurman ook een zangcarrière over. Ze vormde samen met collega’s Guusje Nederhorst en Babette de meidengroep Linda, Roos & Jessica, waarmee ze in 1995 de hit ‘Ademnood’ scoorde. Later werkte ze ook aan een solocarrière als zangeres en scoorde enkele bescheiden hitjes, waaronder ‘Wereldmeid' en ‘Totaal Verkocht’. In 2005 lanceerde ze nog een kerstsingle met De Jeugd Van Tegenwoordig, getiteld ‘Ho Ho Ho’.

Gevaarlijke televisie

Hoewel ze het lang niet slecht deed als zangeres, focuste Schuurman zich toch vooral op film- en televisiewerk. Haar verleidelijke looks sloegen aan en ze sleepte rollen in de wacht in onder meer ‘Costa! De Serie’ en ‘Nieuwe Buren’. Ze scoorde ook de hoofdrol in ‘Interview’, een film van wijlen regisseur Theo van Gogh. Daarnaast ontpopte Katja zich ook tot een prima presentatrice. Eind jaren ‘90 was ze een tijdlang vj op het toen nog volledig Engelstalige MTV, en dat smaakte duidelijk naar meer. Het laatste decennium ontwikkelde ze een palmares dat een beetje aan dat van Tom Waes doet denken: ze stelde haar lichaam en geest meermaals ten dienste van de wetenschap (of gewoon ter vermaak van de Nederlandse kijker).

Zo probeerde ze slimmer te worden in ‘Get Smarter In A Week’ (2007), werkte ze een spannende bucketlist af in ‘Try Before You Die’ (2005-2008) en spoorde ze oude geliefden op in ‘Memories’ (2018). Ze keek ook niet op een gevaarlijke situatie meer of minder, en daar ging ze soms wel te ver in, gaf Schuurman ooit toe. Vooral over het programma ‘Mission Unfindable’, dat tussen 2003 en 2004 werd uitgezonden, heeft ze gemengde gevoelens. “Ik ging continu over mijn grenzen heen”, vertelde ze daarover in het tijdschrift ‘Wendy’. Zo ging ze op eigen houtje op zoek naar Osama Bin Laden, waarbij ze over wegen met bermbommen reisde. “En voor ‘Try Before You Die’ sprong ik de allerhoogste bungeejump, ook al heb ik hoogtevrees. Toen ik thuiskwam, ben ik helemaal ingestort.”

De presentatrice zal de komende tijd ook alomtegenwoordig zijn op de Vlaamse schermen, want ze waagt haar kans in ‘De Slimste Mens’ én neemt het op tegen James en Gert in ‘The Battle’.

Rijden onder invloed

Een indrukwekkende carrière dus, maar op privévlak heeft Schuurman een pak meer geworsteld. Zo liet ze zich ten tijde van ‘Goede Tijden, Slechte Tijden’ meeslepen door de verleiding van alcohol. Dat vertaalde zich in meerdere aanvaringen met de wet wegens rijden onder invloed. In 1999 veroorzaakte ze zo een ongeval, waarbij ze op het nippertje aan de dood ontsnapte. Haar wagen ging toen om 4 uur ‘s nachts een aantal keer over kop en kwam tot stilstand tegen de vangrail. Als bij wonder bleef Schuurman, die achteraf drie keer de toegestane limiet blies, ongedeerd. Ze leerde haar lesje echter niet: in 2002 werd ze opnieuw veroordeeld voor rijden onder invloed, en vier jaar geleden kwam ze in opspraak toen ze in een tv-programma aan hoge snelheid, zonder gordel en met haar telefoon in de hand door het verkeer scheurde. “Ik was gewoon heel heftig”, vertelde Katja later over die jeugdzonden. Vooral haar ouders hadden het daar moeilijk mee. “We zagen ook dat ze soms afgleed.”

Mentale problemen

De presentatrice vertelde ook al meermaals dat ze met gezondheidsproblemen kampt. Zo lijdt ze al sinds haar negentiende aan een dwangneurose. “Vaak moest ik in mijn hoofd dingen blijven herhalen”, klonk het in het tijdschrift Vizier. “Dan moest ik iets helemaal ‘afdenken’ tot ik het los kon laten. Ik had het vooral met getallen, iemand noemt bijvoorbeeld een jaartal en dan ging ik heel erg rekenen met getallenreeksen. Soms kon ik het helemaal niet meer loslaten en was mijn dag verpest.”

Ze volgde verschillende therapieën, zonder veel resultaat, en neemt intussen medicatie voor de aandoening. “Ik ben nu veel méér mezelf dan zonder die medicijnen. Ik heb zoveel kwaliteit van leven ingeleverd doordat dwanggedachten mijn leven beheersten. Dat wil ik nooit meer.” Toch blijft het niet gemakkelijk. “Als ik heel moe ben dan breekt de dwang soms weer door. Ik doe nu lippenvet op en als ik de stick terug doe in mijn tas, moet ik blijven controleren of ik hem echt terug heb gelegd. Of hij niet aan mijn hand is blijven plakken of zo.”

Ze worstelde ook met een eetstoornis. Boulimie, zeven jaar lang. In ‘Gert Late Night’ toonde ze haar handen aan James. “Ik heb deze littekens, zie je dat?”, klonk het terwijl ze naar haar kneukels wees. “Dat komt door je vingers zo ver in je keel te steken dat dit de tandafdrukken zijn.” Intussen gaat ze wel weer op een gezondere manier om met voeding. “Ik ben best tevreden over hoe ik eruit zie. Alleen mag die buik wel weg!”

Bipolair

In ‘Gert Late Night’ verklapte ze eerder deze week ook dat ze aan een bipolaire stoornis lijdt. “Ik heb een redelijk lichte vorm. Dat gaat van woede-uitbarstingen tot heel, heel, heel verdrietig zijn. Er zijn dagen dat ik ‘s morgens opsta en me on top of the world voel, en dagen dat ik weer vergeet wie ik gisteren was. Ik heb een periode gehad waarin ik mezelf pijn deed, ja. Ik zat ooit in een meidengroepje. In die periode heb ik mezelf eens zo hard geslagen dat ik een hersenschudding bleek te hebben.”

Ook daarvoor neemt Schuurman medicatie, die haar naar eigen zeggen erg geholpen heeft. Al is er ook een minpuntje: als Katja nog een kind wil met haar man Freek van Noortwijk, met wie ze eerder dit jaar in het huwelijksbootje stapte, zal ze die medicatie even moeten stopzetten. En die kans is reëel, want het is grote liefde tussen de twee. Ze leerden elkaar kennen in ‘Guts & Glory’, het restaurant van de veertien jaar jongere Freek, en het was meteen ‘koekenbak’. Amper een kwartier na hun kennismaking verdwenen de twee al samen richting het toilet voor een ‘intiem’ onderonsje. “Op een toilet kan je het heel gezellig met elkaar hebben”, vertelde Katja daar ongegeneerd over. “Zo geschiedde, en zo is het gegaan.”

Vrije liefde

Het mag duidelijk zijn: Katja Schuurman gelooft niet in preutsheid en praat openlijk over seksualiteit. Dat bewees ze onder meer toen ze in 2017 ‘Verboden Vruchten’ voorstelde, een door haar samengestelde verzameling van erotische verhalen en gedichten. In haar voorwoord viel ze meteen met de deur in huis en vertelde ze dat ‘Zout Op Mijn Huid’ van Benoîte Groult het eerste boek is waarbij ze tijdens het lezen spontaan begon te masturberen. En in ‘Gert Late Night’ nam ze ook geen blad voor de mond: ze kwam op voor de ‘vrije liefde’. “We zijn sowieso altijd met z’n twee”, legde ze uit. “Maar soms denken we: ‘oh, daar is ook wel een leuk iemand’. Dan kan er vanalles ontstaan.” Dat kunnen mannen zijn, maar ook vrouwen. “Hoeveel mensen gaan er niet uit elkaar? Meestal omdat iemand vreemdgaat, of omdat de spanning er niet meer is”, verklaart ze. “Er gebeurt heel veel stiekem, en ik vind stiekem veel erger dan open.”

Al heeft ze deze week wel een beetje spijt gekregen van haar openhartigheid. Op Instagram voelde ze de nood om zich nader te verklaren. “Voor de goede orde: Ik heb het in ‘Bedgeheimen’ gehad over een feestelijk uitstapje dat Freek en ik een of twee keer per jaar maken, niet over iets dat we elk weekend doen”, reageerde de presentatrice. Ze besloot ook om in de toekomst wat minder loslippig te zijn, onder meer om dochter Sammie uit haar vorige huwelijk te beschermen. “Ik besef dat mijn openheid niet altijd fijn is voor een aantal mensen waar ik van hou. Dit was dus het laatste dat ik in het openbaar gezegd heb over ons seksleven.”