Een huwelijk, een tragisch auto-ongeval én een langverwachte kus: midseasonfinale van ‘Familie’ zorgde voor de nodige spanning

Iris besloot in de midseizoensfinale in allerijl om toch nog naar het trouwfeest van Véronique en Lars te gaan. Samen met Marie-Rose sprong ze - tegen doktersadvies in - in de auto en vertrok ze richting het feest. Onderweg sloeg echter het noodlot toe. Door haar suikerziekte en zwangerschap werd Iris plots onwel. Als gevolg crashte ze uiteindelijk tegen een boom. Voor Iris kwam alle hulp te laat. Haar baby, een jongetje, kwam wel gezond ter wereld. De shock bij Marie-Rose was gigantisch. “Nee Iris! Dat kan niet! Dat mag niet!”, riep ze uit. Peter (Gunther Levi) kreeg het vreselijke nieuws tijdens het dansfeest te horen. De komende dagen zullen voor hem dan ook bijzonder zwaar worden.

Als gevolg van het overlijden van Iris neemt actrice Marianne Devriese na acht jaar afscheid van ‘Familie’. Marianne maakte in 2013 haar intrede in de reeks als Evy. Deze laatste werd in 2018 brutaal vermoord door Marie (Lien Van de Kelder). Maar even later door Marianne opnieuw op in ‘Familie’, maar dit keer als Iris, de tweelingzus van Evy. “Het was bijzonder spannend om mijn exit in ‘Familie’ al die tijd - ongeveer een jaar lang - geheim te houden voor de buitenwereld. Zelfs aan mijn drie dochters had ik het niet verteld”, aldus Marianne Devriese.