Een hoop bizarre situaties en één hoofdverdachte: dit zijn de populairste theorieën uit ‘De Mol’ DBJ

11 maart 2019

16u54 0 Showbizz Gisteren ging op VIER een nieuw seizoen van ‘De Mol’ van start. Hoewel er tot in de helft van de aflevering nog geen mol gekozen was, lopen de theorieën over wie dit keer de saboteur is alweer hoog op. Met stip op één in de verdachtenlijst? Headhunter Bas Moeyaert uit Brussel.

In onze poll kwam Bas na de eerste aflevering naar voor als het meest verdachte heerschap in het nieuwe seizoen van ‘De Mol’. Een gok die ook op sociale media navolging krijgt en daar is een welbepaalde reden voor. Toen de tien kandidaten na een eerste ‘Mol’-dag samen aan tafel gingen voor het avondmaal, blikt presentator Gilles de Coster terug op de bewogen dag die startte zonder saboteur. “En we hebben ook een kersverse mol, pas gekozen”, recapituleert De Coster. ‘Pas gekozen’ klonk uit de mond van de presentator heel erg als ‘Bas gekozen’, de populairste theorie is dan ook de Brusselse headhunter met West-Vlaamse roots de saboteur zou zijn.

'Een kersverse mol, BAS GEKOZEN' #demol pic.twitter.com/IjBNpDILHp Amy Vrielynck(@ Avrielynck) link

Een andere populaire theorie na aflevering 1 is die van het Vietnamese verkeer. Wanneer de tien kandidaten in een (ogenschijnlijk) afgelegen bouwval op een schermpje te zien krijgen of ze mogelijks de mol kunnen worden, klinken in de achtergrond toeters uit het verkeer. Drie van de tien kandidaten kregen op hun scherm te zien of ze ‘misschien’ mol werden of niet. Bij drie van de tien kandidaten klonk ook een claxon in de achtergrond wanneer ze aan het woord kwamen tijdens de proef. Dat was het geval bij Martijn, Kaat en Eva. Volgens sommigen een verdacht teken.

Toeval of niet 🤔 3 keer claxonneren er auto’s, bij de 3 mogelijke mollen? #demol #toevalbestaatniet Stefanie Norga(@ NorgaStefanie) link

Bij Eva 3x getoeter op de achtergrond. Bij Kaat 2x getoeter op de achtergrond. Bij Martijn 1x getoeter op de achtergrond. Toeval of niet? De 3 mogelijke mollen onthuld? #demol #cafedemol #demolopvier Jens De Koster(@ Jens_De_Koster) link

Bijzonder was ook de boodschap tijdens een van de reclameblokken van het programma. Daarin verstoorde een reeks onduidelijke binaire cijfers het blok. Mogelijks zit hier een tip of aanwijzing?

Kan iemand da ontcijferen? Verstoorde een reclame #Demol pic.twitter.com/XSKprUUCIJ Cindy Flameyn(@ cindyflmn) link

In de eerste aflevering werd muziek van de Britse Netflix-reeks ‘The Crown’ gebruikt, merkte enkele kijkers op. In de populaire serie wordt het leven van de Britse koningin Elisabeth II verteld. Laat er nu toevallig ook een van de deelnemers Elisabet heten. De 33-jarige spoedarts uit Edegem werd bovendien ook om een andere reden verdacht bij de kijkers. De blondine verscheen op de luchthaven ten tonele in een volledig roze outfit, bovendien koos ze een roze mollenboekje, een kledingkeuze die haar verbond met Gilles De Coster, de presentator droeg een shirt met roze streepjes.

Muziek uit The Crown... t is Elisabet #demol Naomi Rouges(@ naomi_rouges) link

Een andere verdachte is de veertig jarige piloot Axel uit Kapellen. Facility manager Martijn krabde verward in zijn haren toen hij van de piloot hoorde dat hij niet dat hij niet zou bungeesjumpen. Een piloot met hoogtevrees dus, al was die verdenking voorbaring aangezien er op dat moment nog geen mol in het spel was.

Axel: “Ik ben onhandig en heb hoogtevrees!”

Axel is piloot. #demol pic.twitter.com/mBZaaM51Db A L I N E(@ ALINEdebois) link

Tot slot willen we u ook deze niet onthouden.

'Ik denk dat de mol in dit buske zit'

*Ingrid drinkt uit buske#demol pic.twitter.com/me05HGUnfz terkijans(@ terkijans) link

#demol is nen Hollander pic.twitter.com/C2cFlKJbR0 Patrick Anthonis(@ panthonis) link