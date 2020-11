Een heuse ‘vrienden’-moord en de eerste tranen: dit was aflevering twintig van ‘De Slimste Mens’

tv“Ik had veel liever Conner naar huis zien gaan”, snikte zangeres Chibi Ichigo net nadat ze haar vriendje Umi Defoort bij zijn vierde deelname aan ‘De Slimste Mens’ een mogelijke plaats in de finaleweken door de neus boorde. En erg lief was Chibi eerder ook al niet tegen jurylid Gert Verhulst. “Ik heb ook Maya De Bij gespeeld in Plopsaland. Slecht betaald”, klonk het. Immer vrolijke Gert bleef lachen, maar legde Chibi wat later tussen zijn boterham. Voor we het vergeten, Conner Rousseau won opnieuw.

Een politieke partijvoorzitter die naar eigen zeggen zuur kijkt als hij zich concentreert, een muzikaal liefdeskoppel met eigen inzichten in vanalles en nog wat, een jurylid dat weliswaar niet meer ‘ja-neen-ja-ja-neen ofzo’ roept, maar wel taterend telkens helemaal leegloopt en een vrolijke, flink gebruinde baas uit de entertainmentsector. Hou dat als Erik Van Looy maar onder controle. Om maar te zeggen dat de twintigste aflevering van ‘De Slimste Mens’ een olijk rariteitenkabinet was.

Voor het eerst dit seizoen waren er tranen te zien. Bij ‘Kleine Aardbei’, het Nederlands voor artiestennaam Chibi Ichigo, het meisje dat eigenlijk Sabina Nurijeva heet en duidelijk niet op haar mondje was gevallen. Ze zingt in het Russisch, het Engels en het Japans en spreekt vlot Nederlands. Petje af. Nieuwkomer Ubi, of Sabina als u wil, had duidelijk geen verbond gesloten met haar vriendje Umi Defoort om Conner Rousseau er onder te houden. Die won dus in een niet echt hoogstaande aflevering, waarin Conner aan het eind alweer het grote verschil maakte. Het koppel Chibi-Umi moest dus in de finale elkaar kapot spelen. Dat nam heel veel tijd en negen vragen in beslag. Zeven keer kon geen van de finalisten één enkel goed antwoord bedenken.

De leukste quotes

Marc-Marie Huijbregts (op de vraag hoe Studio 100 het in coronatijden doet): ‘Moet Kabouter Plop de prostitutie in?’

Gert Verhulst (over zoon Viktor als presentator): ‘Als ik Viktor zie presenteren zie ik de slechte versie van mezelf. Neenneen. Da’s een mopje. Hij heeft heel veel bijgeleerd. Ik ben supertrots’.

Erik Van Looy (stelt een vraag over ongewenst zwanger zijn): ‘Niemand een ongelukje hier?’. Waarop een plotse stilte valt in de studio.

Marc-Marie (filosofeert, net voor de finale, tegen Chibi); ‘Je gunt je geliefde alles en nu moet je je geliefde gaan tegenwerken. Hier strategisch iets doen is niet sympathiek. Dat wil je niet voor je geliefde doen’.

Chibi (na de finale die ze wint): ‘Ik ben blij, maar ik had veel liever Conner naar huis zien gaan’.

Hilarische momenten

Marc-Marie Huijbregts suggereert dat de liedjes van Gert alleen maar ‘la-la-la-la’ zijn. Waarop Gert ‘lalalala’ zingt en lachend het typisch gebaar ‘geld in de binnenzak steken’ maakt.

Chibi Ichigo is nogal rechttoe-rechtaan over haar leven. Ze heeft ooit gewerkt in Plopsaland Hasselt als Maya De Bij. Maar ze werd ontslagen. Bovendien werd ze slecht betaald. Een bekentenis die tot enige hilariteit, zelfs spanning, zorgt in de tv-studio. Het zal voor de rest van de aflevering niet echt klikken tussen Gert en Ubi. Net voor de finale wordt dat duidelijk: ‘Ik moet supporteren voor mijn favoriete ex-werkneemster. De beste Maya ever? Zij is de beste, de slimste, de knapste’, klinkt het enigszins cynisch bij Gert.

Kantelmomenten

De drie quizzers zijn elkaar min of meer waard. De eerlijkheid gebiedt dat Chibi een niet al te moeilijke puzzel mag oplossen. Ze doet dat goed en snel. Conner verliest hier tijd.

De fotoronde is een weggevertje, zodat alles beslist wordt in de filmpjesronde. Conner opent matig, maar niemand profiteert. Ook Umi en Chibi spelen flauw, maar hier profiteert Conner wel maximaal. Hij haalt 140 seconden extra binnen. En wint.

In een zwakke finale hebben Umi en Chibi negen vragen nodig om uit toemaken wie naar huis moet. Uiteindelijk is dat Umi die veel te weinig weet over Jackie Kennedy en over dure sporten in Vlaanderen.

De eindscore (voor het finalespel)

Conner Rousseau 439 sec.

Chibi Ichigo 356 sec.

Umi Defoort 326 sec.

De stand

Ella Leyers 18 deelnames 7 keer gewonnen 10 finales gewonnen 1 finale verloren

Delphine Lecompte 6 deelnames 3 keer gewonnen 2 finales gewonnen 1 finale verloren

Riadh Bahri 4 deelnames 2 keer gewonnen 1 finale gewonnen 1 finale verloren

Hans Vanaken 4 deelnames 3 finales gewonnen 1 finale verloren

Umi Defoort 4 deelnames 2 keer gewonnen 1 finale gewonnen. 1 finale verloren

Ben Crabbé 3 deelnames 1 keer gewonnen 1 finale gewonnen 1 finale verloren

Conner Rousseau 2 deelnames 2 keer gewonnen

Nieuwkomer

Acteur Peter De Graef