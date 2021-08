“Een groepje van zo’n vier vrouwen doet m'n stunts”: actrice Karen Gillan genoot volop van opnames nieuwe actiefilm

FilmEen komische actiethriller vol doldwaze vechtscènes. Dat is ‘Gunpowder Milkshake’, de nieuwste film van Navot Papushado, in één zin samengevat. De Israëlische regisseur slaagde er met Karen Gillan, Lena Headey, Angela Bassett, Carla Gugino en Michelle Yeoh in om een absolute girlpower-topcast bij elkaar te krijgen. Hoofdrolspeelster Gillan (33) zegt dat ze dankzij de opnames één van haar mooiste zomers in Berlijn beleefde: “Zelfs na een lange draaidag gingen we met z’n allen op stap. Ik heb er vriendinnen voor het leven aan overgehouden.”

Acteurs die niets dan goeds te vertellen hebben over hun tegenspelers. Het maakt sinds jaar en dag trouw deel uit van het doorsnee promotiepraatje. Maar Karen Gillan méént het wanneer ze het over haar nieuwe hartsvriendinnen heeft: “Dat ik met zoveel getalenteerde actrices mocht samenwerken, was veruit het coolste aan de opnames. Ik kijk al heel mijn carrière naar hen op, dus het was eens zo fijn om te ontdekken dat ze in het echt ook nog eens stuk voor stuk supertoffe madammen zijn. Zelfs na een lange draaidag gingen we met z’n allen nog leuke dingen doen en we zijn op korte tijd enorm naar elkaar toe gegroeid. Dankzij hen heb ik een onvergetelijke zomer in Berlijn beleefd.”

Gillan heeft het over de zomer van 2019, toen Covid-19 nog in geen velden of wegen te bespeuren was. “Er is uiteraard ontzettend veel veranderd op dat gebied.” De actrice blikte onder andere ‘Thor: Love and Tunder’ en ‘The Bubble’ tijdens de wereldwijde pandemie in: “Er wordt nu veel meer aandacht besteed aan het welzijn en de veiligheid van alle cast en crewleden. Alleen de mensen die écht nodig zijn op een filmset mogen nog aanwezig zijn. Vroeger liepen er wel honderden mensen rond op zo’n set, maar nu zijn dat er nog slechts een handjevol. Zelfs de regisseurs zijn vaak een heel eind van de acteurs verwijderd en volgen de opnames vanop een scherm mee. Ook worden we een paar keer per week getest en mag er buiten het werk met niemand afgesproken worden. Het is een heel andere levensstijl dan degene we voor de pandemie gewoon waren.”

Bekijk hier de trailer van ‘Gunpowder Milkshake’

Hoewel er bij de naam Papushado misschien niet meteen een belletje gaat rinkelen, was Gillan wel al vertrouwd met zijn werk: “Ik heb zijn film ‘Big Bad Wolves’ zelfs volledig in het Hebreeuws gekeken omdat ik de ondertiteling maar niet aan de praat kreeg. (lacht) Een uitstekende film. Ik was onder de indruk van zijn filmkennis. Navot barst van de energie en zijn enthousiasme werkt bijzonder aanstekelijk. Dankzij hem was er elke dag een toffe sfeer op de set. Met hem samenwerken was één van de beste ervaringen uit heel mijn acteercarrière. Navot is iemand die naar zijn acteurs luistert, maar hen ook stuurt wanneer ze een steekje laten vallen. Hij doet bovendien ook aan ‘fun runs’, waar hij hen de volledige vrijheid geeft om te doen en laten wat ze willen - zonder dat hij ook maar enige commentaar heeft. Dat vond ik ge-wèl-dig!”

Voor het overgrote deel van de vechtscènes werd een stuntvrouw ingehuurd, eentje met wie Gillan nooit eerder samenwerkte: “Aurelia is Française, nog maar 21 jaar oud en nieuw in de filmwereld, maar wat zij op de set van ‘Gunpowder Milkshake’ presteerde was onwerkelijk. Ze zou actrice moeten worden, want ze lijkt als twee druppels water op Brigitte Bardot. Ik ben helemaal geobsedeerd door haar. Ik heb dankzij haar veel bijgeleerd over training, voeding en hoe je op de beste manier in vorm kunt geraken. Als actrice krijg je niet altijd dezelfde stuntdubbel toegewezen, want dat hangt vooral af van de productie en in welk land er gefilmd wordt. Het wereldje is niet zo heel groot, waardoor er een groepje van ongeveer vier vrouwen bestaat dat mijn stunts doet. Hoewel het nog maar de eerste keer was dat ik met Aurelia samenwerkte, heb ik al met haar besproken om in de toekomst meer films met haar samen te doen.”

Volledig scherm Karen Gillan met Jack Black in 'Jumanji' © /

Aurelia, die van nature blond is, moest voor de opnames haar haren rood verven: “De producenten kiezen in de eerste plaats altijd iemand die al op jou lijkt, die ongeveer even groot is en die rond hetzelfde gewicht zit. Wanneer de actrice verandert, dan moet ook de stuntvrouw kunnen veranderen zodat je het verschil niet merkt”, aldus Gillan. Zo haalt de Schotse actrice een voorbeeld aan van op de set van ‘Jumanji’: “De opnames vonden op Hawaii plaats, waar de zon elke dag volop scheen. Mijn stuntdubbel werd elke dag bruiner en bruiner, terwijl ik zelf juist erg bleek ben en de allergrootste moeite heb om een kleurtje te krijgen. Ze hebben die dame toen op het matje moeten roepen en haar verplicht om uit de zon te blijven.” (lacht)

Hoewel ‘Gunpowder Milkshake’ in de VS al sinds vorige maand op Netflix te zien is, komt de film pas vandaag in België uit. Al wekenlang gonst het van de geruchten dat de filmmakers al voor een sequel hebben getekend, maar dat wil Gillan voorlopig niet bevestigen: “Wat ik wél weet, is dat de film er het potentieel voor heeft. Ik hoop in elk geval dat de sequel er komt, want het was gewoon heel aangenaam werken met al deze getalenteerde mensen. Ik denk dat we voor de volgende film met nóg iets beters op de proppen kunnen komen en ik zou graag nóg meer waanzinnige vechtscènes willen doen. Ik teken dan ook met héél veel plezier voor een vervolg.”

‘Gunpowder Milkshake’ draait vanaf vandaag in de Belgische bioscoopzalen.

