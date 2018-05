Een goedgemutste Tanja Dexters en babygeluk bij MNM: het beste uit Showbizzland DBJ/SD

18 mei 2018

11u50 0 Showbizz The show must go on, want de Showbizzwereld staat nooit stil. Wat jouw favoriete BV’s en Celebs vandaag hebben uitgespookt ontdek je hier, in onze nieuwsstream. - Dit artikel wordt doorheen de dag aangevuld.

'Familie'-actrice Sandrine Adré beleeft de tijd van haar leven op de Azoren. Ze is daar voor opnames van de VTM-soap. Tijd voor een wandeling is er blijkbaar ook, want ze heeft al een flink stukje geklommen.

Daar beneden dus #letshaveawalk #shorttrip #azores #tbtoyesterday Een foto die is geplaatst door null (@sandrine__andre) op 18 mei 2018 om 09:55 CEST

Ook presentator Kobe Ilsen reist voor zijn beroep de wereld rond in zijn nieuwe programma 'Op één'. Hij is dankbaar voor de vele reacties.

Bedankt voor de massale reacties op #opéén. Bedankt aan elke kijker. 🙏 Een foto die is geplaatst door null (@kobeilsen) op 18 mei 2018 om 10:15 CEST

Donderdag waren de 'Mediamadammen' even terug op VIER. Tanja Dexters kon dus opnieuw even naar de Evana, de boot van Gert Verhulst.

Yesterday @ the Evanna @gertlatenight in a beautiful dress 👗 of @patriziapepe thx to @patriziapepeantwerp 💚💙 #instagood #boatlife Een foto die is geplaatst door null (@tanjadexters) op 18 mei 2018 om 09:40 CEST

Wie weleens naar de ochtendshow van Peter Van De Veire luistert, zal nieuwsmeisje Chaima Saysay ongetwijfeld kennen. Peter en Julie kondigen aan dat ze in blijde verwachting is. Proficiat!

Het mooiste nieuws van de dag? Een zwangere nieuwsvrouw! Proficiat @chaimasaysay! (ik sta rechts) #grotepet Een foto die is geplaatst door null (@petervandeveire) op 18 mei 2018 om 07:34 CEST

Acteur Michael B. Jordan eindigt steevast hoog in de lijstjes van knapste celebs. Dit keer siert hij de cover van het Amerikaanse magazine Essence, en daar kwam blijkbaar véél babyolie aan te pas.

S/O to the baby oil lady! She did her thang on this one 😂. Honored to grace the cover of @essence for the 2nd time this year. Issue hits stands 5/25 Een foto die is geplaatst door null (@michaelbjordan) op 18 mei 2018 om 00:09 CEST

Als Kim Clijsters buiten in het zonnetje wil lunchen, zal ze eerst dit exemplaar van haar tuintafel moeten halen. Haar Engelse buldog vertoeft er blijkbaar zo graag dat hij al beschouwd wordt als deel van de tafeldecoratie. Er kan zelfs een knipoogje af.

Part of the table decorations! He can wink too ... #bulldog #funny #dogsthatwink 🐶😉 Een foto die is geplaatst door null (@clijsterskim) op 18 mei 2018 om 07:56 CEST

Ook Pierce Brosnan was aanwezig op het amfAR Cinema Against AIDS Gala in Cannes. Hij en zijn echtgenote, de Amerikaanse journaliste en auteur Keely Shaye, liepen er Sting tegen het lijf.

The music of Sting at Hotel Du Cap-Eden-Roc ... Een foto die is geplaatst door null (@piercebrosnanofficial) op 18 mei 2018 om 10:23 CEST