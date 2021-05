Een goed glas op het terras met Helmut Lotti: "Ik heb dit niet gemist. Ik durf dat bijna niet zeggen”

Helmut Lotti drinkt rode wijn. Het is de enige zonde tegen het lichaam die de zanger zichzelf toestaat. Hij is er 51, maar zijn medische fiches denken dat hij 25 is. In zijn lijf zit een coronavaccin van Pfizer, op zijn hoofd staan valse haren die veren en vallen als echte, en in zijn ogen brandt het nog altijd van de deugnieterij. In Durbuy, een kilometer of twaalf van zijn huis, doet hij zijn eerste terras in zeven maanden. En hij doet ook een bekentenis: “Ik durf het bijna niet zeggen, maar ik heb dit niet gemist. Zelfs niet kunnen optreden viel nog mee.”