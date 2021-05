Een goed glas op het terras met Evy Gruyaert: "Door corona is het leven veel rustiger en dat bevalt me”

Celebrities Jaren later tijd voor een tweede kans? Ex-min­naars Jennifer Lopez en Ben Affleck zoeken elkaar weer op

13 mei Is de liefdescomeback van het jaar in de maak? Sinds ze officieel brak met Alex Rodriguez wordt Jennifer Lopez (51) weer gesignaleerd in het gezelschap van haar vroegere grote liefde Ben Affleck (48). Het kwam destijds tot een breuk tussen Bennifer (zoals het koppel gedoopt was) kort voor ze hun jawoord zouden geven, onder druk van de onophoudelijke media-aandacht. Is de tijd rijp voor een tweede kans?