Een goed glas op het terras met Chris Lomme: “Morgen kom ik al opnieuw”

Het was pure cinema die in één take kon gefilmd. Met de ondergaande zon en het Kasteel de Viron in Dilbeek als achtergrond komt Chris Lomme in een lichtblauwe Volvo - de kleur van haar ogen - aangereden op een overvolle parking. Ze laveert feilloos naar het allerlaatste plekje, stapt uit en steekt in rustige tred moederziel alleen het plein over naar 't Verwenkaffee in Dilbeek. Een zeventigtal mensen schichtig toeschouwend. "Is zij het?" Ja, zij is het, die zich minuten later met minzame blik neerzet aan het middelste tafeltje en vraagt: "Zie ik er niet slecht uit?"