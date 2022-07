"Een gezin vormen is voor mij niet gemakkelijk": Conner Rousseau geeft een kijkje in zijn persoonlijk leven

BV Van Gran Canaria naar Boom: Viktor Verhulst ‘onder­breekt’ opnames ‘Love Island’ voor Tomorrow­land

Zeven weken lang zit Viktor Verhulst (27) in Gran Canaria voor de opnames van ‘Love Island’, maar voor het festival Tomorrowland keert de presentator maar al te graag even terug naar ons land. Op sociale media is te zien hoe hij samen met zijn vriendin Sarah Puttemans (23) het weekend heeft doorgebracht op het dancefestival in Boom.

