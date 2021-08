Een familiebarbecue en paardrijtochtjes: dit zijn de zomerplannen van Queen Elizabeth

RoyaltyEr lijkt licht te zijn aan het einde van de Britse Covid-19-tunnel en dat ontgaat Queen Elizabeth (95) niet. Traditiegetrouw brengt de vorstin ook dit jaar de zomermaanden door in haar optrekje Balmoral in Schotland, waar ze - nu het weer kan - volop plannen maakt voor een familiebarbecue. Het kasteel was de plek waar zij en prins Philip naar verluidt het liefst vertoefden. Het is de eerste keer dat de Queen er na zijn dood in april weer verblijft.

Queen Elizabeth staat duidelijk te popelen om het normale leven weer op te pikken. Zo hoopt ze tijdens haar jaarlijkse vakantie in Balmoral een barbecue te organiseren voor de koninklijke familie. Dat vertelde een bron aan MailOnline. De Queen zou al sinds mei naar haar favoriete kasteel zijn afgereisd om in alle rust te rouwen om het overlijden van haar echtgenoot prins Philip. Het is niet verwonderlijk dat ze Balmoral daarvoor koos. Het was de plek waar de geliefden het gelukkigst waren en ongetwijfeld vele mooie herinneringen gemaakt hebben. Dat vertelde hun kleindochter prinses Eugenie. “Wandelingen, picknicks, honden - veel honden, er zijn altijd honden - en mensen die binnen en buiten lopen. Het is een mooie uitvalsbasis voor oma en opa en voor ons om ze daar op te zoeken. Een plek waar je gewoon ruimte hebt om te ademen en te rennen.”

De koningin en prins Philip brachten in Balmoral in 1947 zelfs hun huwelijksreis door. Het was de eerste keer voor het koppel na hun huwelijk dat het tijd onder hun twee kon doorbrengen, buiten de nieuwsgierige ogen van het hof.

De privacy op het 50.000 hectare grote landgoed gaf de hertog van Edinburgh daarnaast ook de kans om zich eens echt uit te leven. Als fervent jager besloop hij regelmatig herten, stond hij in de korhoenderweide of bracht hij tijd door op een van de zalmbekkens van het landgoed. Daarnaast was bijzonder handig met de barbecue - die hij zelf had gebouwd. Philip deed dan ook niets liever dan worstjes en hamburgers bakken voor zijn kinderen, gemaakt van vlees dat hij zelf had geschoten, tijdens familiepicknicks. En de Queen? Die deed achteraf de afwas.

‘Ghillies’-bal

De royals zijn altijd erg privé geweest over wat er zich precies afspeelt tijdens hun verblijf in Balmoral. Toch gaven bronnen door de jaren heen af en toe een unieke blik achter de schermen. Zo waren er wilde avonden vol drank en joviale feesten, maar ook rustige dagen met ouderwetse gezelschapsspelen bij het vuur terwijl het buiten regende. In oktober vond dan weer elk jaar het beroemde ‘Ghillies’-bal plaats, waarop buren en vrienden, maar ook het koninklijk personeel werd uitgenodigd. Het was een feest van Schotse countrydansen en een prins Philip die traditiegetrouw zijn schitterende kilt droeg en de mensen al glimlachend op de dansvloer begeleidde.

Naar alle waarschijnlijkheid blijft de koningin nog tot begin oktober in Balmoral. Of ze ook dit jaar het ‘Ghillies’-bal organiseert, is nog niet geweten. Wel zal ze zoals altijd geregeld vergezeld worden door familie en vrienden. Onder anderen de Cambridges, de Wessexes, prins Charles en de hertogin van Rothesay maakten reeds plannen om een bezoekje te brengen. Naast de familiebarbecue staan onder andere wandelingen over het uitgestrekte Balmoral-landgoed op de planning, paardrijtochtjes en korhoenderjachten.

Door verdriet geteisterd

Ook al brengt het kasteel veel mooie herinneringen met zich mee, het heeft voor een groot deel van de familie ook een door verdriet geteisterde herinnering. Het was op Balmoral dat de jonge prinsen William en Harry, toen 15 en 12 jaar oud, op een vroege augustusochtend in 1997 te horen kregen dat hun moeder, prinses Diana, in Parijs om het leven kwam in een auto-ongeluk. Nadien werden de prinsen er ondergebracht om hen uit de media te houden en hen de rust te gunnen die ze nodig hadden.

