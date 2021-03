Eén en al chaos op de festivalwei: hoe groot is de kans nog op een zomer vol concerten?

Nu het Overlegcomité vandaag vervroegd samenkomt omwille van de stijgende coronacijfers, bestaat de kans dat we ook over deze festivalzomer een kruis mogen maken. Gelukkig geloven ze er in de omliggende landen wel nog in. Zo zouden in Nederland Pinkpop (18-20 juni), Down The Rabbit Hole (2-4 juli) en Lowlands (20-22 augustus) doorgaan. Ook het Engelse Wireless Festival (2-4 juli), Creamfields (26-29 augustus), het Duitse Rock Am Ring (11-13 juni), het Deense Roskilde Festival (26 juni - 3 juli), EXIT Festival (8-11 juli) in Servië en het Hongaarse Sziget (4-11 augustus) zien de toekomst rooskleurig in.