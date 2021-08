Eén dode, één vermiste, één extra exit én een huwelijk op komst: nieuw seizoen van ‘Familie’ start met een rotvaart

TV(Spoiler alert) Het 31ste seizoen van ‘Familie’ hakte er maandag van bij de start meteen serieus in. Quinten onderging een spoedoperatie na zijn hartfalen en de ontvoering van Lars leek lang fataal te zullen aflopen. Jonas en Simon haalden het einde van de aflevering niet en dinsdag verdwijnt er nog een derde personage definitief uit de soap: Stefanie. ‘Familie’ is terug, maar de begingeneriek moet nu al worden aangepast.

Dat het een dubbelaflevering vol suspense zou worden, was wel duidelijk. Na de seizoensfinale bleven er iets te veel straffe cliffhangers achter. Stefanie (Jasmijn Van Hoof), Simon (Braam Verreth) en Jonas (David Cantens) beten in de startepisode de spits af in een donkere uithoek ergens in een havengebied. Jonas had er zijn rivaal Simon opgesloten en afgetuigd, omdat hij dacht dat hij zijn lief Stefanie iets had aangedaan.

‘Laat Simon gewoon gaan’, smeekte Stefanie Jonas, maar die begon te flippen en vond dat hij met zijn kidnapping niks verkeerd had gedaan en er zeker niet alleen voor wilde opdraaien. Toen Stefanie uitriep dat Jonas ziek in zijn hoofd was en hem nooit meer wilde zien, ging hij helemaal over de rooie. Er ontstond een gevecht in een container, die plots door een kraan werd opgetild. Hoog boven de grond zwaaide de stalen deur plots open en verloren de vechtersbazen hun evenwicht, waardoor ze op een spectaculaire manier uit de container recht in het ijskoude water vielen. Straffe beelden met een fatale afloop. Uit het water werd vervolgens één dood lichaam opgevist: dat van Jonas. Wat er met Simon is gebeurd, lijkt onduidelijk. Hij wordt vermist, maar dat hij de val van zo hoog ook niet overleefd heeft, lijkt voor de hand te liggen.

Volledig scherm Jasmijn Van Hoof (Stefanie) en David Cantens (Jonas) © VTM

Zware dobber

Opnieuw een zware dobber voor Stefanie. Weer een lief dat een slecht kantje blijkt te hebben en sterft. Het zoveelste. Voor het personage van Jasmijn Van Hoof is het genoeg geweest. Zij zal in de tweede aflevering ontgoocheld haar boeltje pakken en andere horizonten opzoeken. Ergens ver weg van de Van den Bossches en dus ook de camera’s. Na de exit van Jonas en misschien ook die van Simon, volgt dus ook nog die van Stefanie. Er kan alvast werk gemaakt worden van een nieuwe begingeneriek.

Hartinfarct

Quinten (Maxime De Winne) zal daar nog wel in te zien zijn. Het hartinfarct dat hij eerder opliep na het afwerken van zijn marathon met een handbike, zorgde er wel voor dat hij maandag met spoed moest geopereerd worden. Maar hij kon gered worden. Zijn ex Hanne (Margot Hallemans) waakte constant aan zijn ziekbed en zag in haar hoofd alleen maar mooie herinneringen aan wat de twee vroeger samen beleefd hadden, opnieuw voorbijflitsen. Tranen welden bij haar op. En ook het inzicht dat ze misschien toch bij Quinten hoort en samen met hem en de kleine Gaston alsnog een gezin moet vormen. Of die stap ook wordt gezet, wordt duidelijk in aflevering 2 op dinsdag.

Volledig scherm Margot Hallemans (Hanne) © VTM

Debuut

Hoe het met Lars (Kürt Rogiers) is afgelopen, daar moet de kijker niet tot dinsdag op wachten. Dat antwoord kwam er maandag al. In de startaflevering werd duidelijk wie de mysterieuze opdrachtgever was van de ontvoering van de CEO van Wolff & Bos: Leon De Bodt (Herbert Flack). Een louche figuur dat misschien wel eens de biologische vader van Lars zou kunnen zijn, maar om schrik van te krijgen. Zeker als je in zijn privé-leven of verleden snuistert. De Bodt aanhoorde het verhaal van Lars en zocht daarna meteen diens moeder Brigitte (Janine Bischops) op. Duidelijk twee ex-geliefden, maar het leverde een ijskoude ontmoeting op. De angst in de ogen van Brigitte spatte van het scherm en voorspelt duidelijk niet veel goeds voor het verdere verloop van de zoektocht van Lars. Herbert Flack maakte zo een grandioos debuut.

Volledig scherm Herbert Flack als Leon De Bodt © VTM

Griezelig bos

Lars werd door zijn kidnappers meegenomen naar een griezelig bos, waar hij werd neergeslagen en in een graf voor dood achtergelaten. Einde verhaal voor Lars? Toch niet. Hij kwam mondjesmaat weer bij bewustzijn en redde zich uit het bos om zich in de armen van Veronique (Sandrine André) op te warmen en veilig voelen. ‘Ik heb alleen maar aan jou en mijn zoon Raven gedacht’, prevelde hij.

In de vooruitblik naar de aflevering van dinsdag was te horen dat de traumatische belevenis voor Lars nog een staartje zal krijgen. ‘Trouw met mij’ was er te horen. Lars vindt blijkbaar dat het hoog tijd wordt om werk te maken van zijn huwelijk met Veronique. De twee verloofden zich twee seizoensfinales geleden op een Frans strand, maar repten nadien amper nog over de voorbereiding van die huwelijksdag. Nu Lars beseft hoe belangrijk Veronique in zijn leven is, wil hij daar verandering in brengen. Hoor je dat geluid al ergens in de verte? Dat zijn de huwelijksklokken.

