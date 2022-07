Een dijk van een stem en eerbetoon aan overleden art director: Belgische Charles etaleert wereldklasse

Ze had een aartsmoeilijke opdracht voor de kiezen: duizenden festivalgangers doen vergeten dat de Britse superster Sam Fender ten dans zou spelen. Maar Charles - her en der de alternatieve Angèle gedoopt - had aan vijf minuten genoeg om zelfs de meest rabiate Fender-fan te bekeren. Met ‘Motives’ trapte ze haar set op gang, gevolgd door hit ‘Far Gone’. Waarop een eerste applaus uitbrak, en Charles oprecht verbaasd bleek door al dat enthousiasme. Het eerste van vele accolades, die ze keer op keer verlegen in ontvangst nam. “Ik verdien dit niet, what the hell ”, prevelde ze na het zoveelste rondje applaus.

Dat de Waalse nachtegaal niet bang is om haar gevoelens te uiten, mocht Klub C vandaag eveneens ondervinden. ‘Didn’t Get To Say Goodbye’ draagt ze op aan Gilbert Lederman, haar artistic director die deze ochtend stierf aan een hartaanval. Nieuws dat ze pas enkele uren voor haar set vernam, wat haar eerbetoon des te pakkender maakte. Het aanwezige publiek liet collectief de lampjes van hun smartphones branden. Een zee van lichtjes, en een zichtbaar geëmotioneerde Charles achteraf. Wanneer ze daarna ‘Miss You When You’re There’ inzet - over een relatie waarin je jezelf niet gewaardeerd voelt -, vallen ook in het publiek kippenvel en traantjes te spotten.