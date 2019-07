Eén dag na zijn officiële breuk met Pommeline: Fabrizio dolt al in het zwembad met een andere dame MVO

22u31 9 Showbizz Gisteren bevestigde hij officieel zijn breuk met ‘Temptation’-Pommeline, vandaag werd hij op Tomorrowland gespot met een andere dame. Fabrizio amuseerde zich te pletter met een ex-miss België kandidate.

Het regende toch de hele dag op Tomorrowland, dus een plons in het zwembad meer of minder maakte niet echt uit. Dat hebben ook Fabrizio en ex-miss België kandidate Maithé Rivera ook geweten. Zij dolden samen in het zwembad van de VIP-lounge. Ondanks de vele dj’s die zwoegden op het podium, was dit toch wel hét tafereel dat de meeste aandacht trok. Rondom het zwembad werd er volop gefilmd, want het ‘Temptation’-gezicht werd natuurlijk meteen herkend door de aanwezige bezoekers.

Opmerkelijk is dat Pommeline en Fabrizio hun breuk gisteren officieel hebben gemaakt, en dat die laatste vandaag al meteen met een andere vrouw wordt gespot.