MUZIEK Miley Cyrus herschreef tekst van wereldhit ‘Flowers’: “Het was eerst een droevig liedje”

De wereldhit ‘Flowers' van Miley Cyrus (30) was aanvankelijk anders dan hoe het nu te horen is. Waar het nu een ‘wraaknummer’ is, was het voorheen een droevig liedje. Dat onthult de Amerikaanse zangeres in een interview met het Britse modeblad ‘Vogue’. “Ik heb het op een heel andere manier geschreven.”