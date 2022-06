Een dag in het leven van influencer Sarah Puttemans: “Of ik alles van mijn ouders krijg? Ik sta 100% op eigen benen”

TV Tien x ‘pride’ om te zien: series en films over vrouwen die van vrouwen houden

Pride Month is bijna ten einde, maar de regenboogvlaggen mogen gerust blijven wapperen, want inclusieve verhalen over liefde, romantiek en lust zijn niet beperkt tot één maand per jaar. Filmstudio’s en streamingzenders zetten de jongste jaren stevig in op LGBTQ+-inhoud en daarbij valt vooral op hoe lesbische liefdesverhalen aan een opmars bezig zijn. Want nee, lesbiennes werden niet uitgevonden om een uitsluitend mannelijk publiek te behagen en ja, deze titels zetten dat graag nog eens in de verf. Van koddig kostuumdrama ‘The Favourite’ (Disney+), over een vampierengriet en een vampierendoodster die het aanleggen in ‘First Kill’ (Netflix) tot ‘Euphoria’ op Streamz. Vrouwenliefde is van alle tijden én schermen.

29 juni