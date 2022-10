Een botoxdokter, een vriend van Jean-Claude Van Damme en een zelfverklaard ‘boereke uit de Kempen’: dit is de cast van seizoen zes van ‘The Sky is the Limit’

Op de start van ‘The Sky is the Limit’ is het nog even wachten, maar vandaag werd de cast van het zesde seizoen wel al voorgesteld. “Een grand cru jaar”, zo stelt programmamaker Peter Boeckx - die naast deze editie ook binnenkort z’n ‘All Stars’-versie brengt, waarin vedetten zoals stellingbouwer Michel Van den Brande en saucissenmadam Marie-Anne De Nil te zien zullen zijn.

Voor deze reeks deed hij echter beroep op een mix van gezichten uit het vorige seizoen, en enkele nieuwkomers. In die eerste categorie duiken de leden van de familie Martens opnieuw op, net als zakenman Guy Penders en vriendin Sona - die in Dubai wonen - en Frederik Laeremans. Het zelfverklaarde ‘boereke van de Kempen’ stelt dit seizoen z’n nieuwe vriendin voor, Loremie. Debuteren dan weer op uw tv-scherm: zakenman Yves Maes, ondernemer Nicolas De Bruyn, internationaal gerenommeerd kunstenaar Sigurd Tanghe en esthetisch chirurg Joshua Van der Aa.

(lees hieronder verder)

Volledig scherm Yves Maes en z'n partner, Julie Hannes. © Kristof Ghyselinck

Yves Maes is de zaakvoerder van een container - en afvalverwerkingsbedrijf. Ondanks z’n rijkdom - die hij graag deelt met partner Julie - is hij altijd een gewone man gebleven. “Als Yves een pak friet met een curryworst kan eten, is hij content”, klinkt het.

(lees hieronder verder)

Volledig scherm Nicolas de Bruyn en Sarah. © Kristof Ghyselinck

De tweede in het rijtje nieuwelingen is Nicolas De Bruyn. Hij wordt door Peter Boeckx bestempeld als ‘The Wolf Of Ninove’. De Bruyn is een dokterszoon die nooit verder gestudeerd heeft, maar zich wel tot doel stelde om de rijkste van de familie te worden. Dat is gelukt, dankzij z’n ondernemerszin. Zo heeft hij een aantal fitnesszaken op z’n naam, een vastgoedportefeuille en een goed draaiende business academy. Al geeft hij zelf aan dat z’n verloofde Sarah en hun dochtertje z’n grootste rijkdom zijn.

(lees hieronder verder)

Volledig scherm Dokter Joshua Van der Aa. © Kristof Ghyselinck

Dokter Joshua Van der Aa brengt de luxe van Londen naar het kleine scherm. Joshua komt weliswaar uit een heel gewone familie, zijn leven in de Britse hoofdstad is dat allerminst. Zo woont hij in een peperduur huis in Park Crescent - een van de duurste wijken van de stad -, en heeft hij flink wat celebs tussen z’n klanten. Omdat hij z’n eigen uithangbord is, is Joshua zelf niet vies van fillers - en heeft hij er in heel z’n gezicht zitten. Daarnaast heeft hij ook PRP geïnjecteerd in z’n haar. “Dat begon uit te dunnen, en daar was ik nog niet klaar voor”, verklaart de dertiger z’n keuze.

(lees hieronder verder)

Volledig scherm Kunstenaar Sigurd Tanghe, partner Charlene en hun zoon Daan. © Kristof Ghyselinck

Last but not least: kunstenaar Sigurd Tanghe. Hij had vroeger een interieurbedrijf, dar zelfs voor het Koninklijk Paleis werkte. Enkele jaren geleden liet hij dat volledig achterwege, om zich volledig op z’n kunst te storten. Sigurd opende een galerij in Knokke, die onmiddellijk succes kende. Mét - hoe kan het ook anders - een rist bekende klanten - zoals Jean-Claude Van Damme. “Een topkerel”, aldus Tanghe. “Hij is een vriend geworden.”

LEES OOK