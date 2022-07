Een beroemde dj en heel wat realitysterren: negen mannen en vrouwen vertellen in nieuwe docureeks over plastische chirurgie

Celebrities “Ze steunt mijn Kenergy”: ook partner Eva Mendes is fan van Ryan Gosling in nieuwe ‘Bar­bie’-film

Dat Ryan Gosling (41) als Ken zal verschijnen aan de zijde van Margot Robbie (32) in de film ‘Barbie’, is inmiddels geen geheim meer. Beelden van de acteurs in knalroze outfits gingen in een mum van tijd viraal. En ook Eva Mendes (48), partner van Gosling, is fan van zijn nieuwe rol.

