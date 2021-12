“Een Belgische metalklassieker die genres overstijgt”: Amenra bovenaan ‘Staalhard 100'

“We zijn super dankbaar dat de mensen ons na al die jaren blijven omarmen”, liet Colin H. Van Eeckhout van Amenra optekenen. “Zonder al die steun zouden we misschien al niet meer bestaan. We zijn allemaal ontzettend vereerd met onze podiumplaats. De erkenning en warmte die we hier krijgen overschaduwt de muzikale eenzaamheid die we allemaal het laatste anderhalf jaar ervaarden. Een mooiere afsluiter konden we ons niet wensen!” Ook presentator Andries Beckers, die elke donderdag het metalprogramma ‘Staalhard' presenteert, was tevreden met de eerste plaats van Amenra. “Sommige songs zijn instant classics. Je kan er niet altijd een uitleg voor geven, maar je merkt het aan hoe een song een eerste keer binnenkomt bij muziekliefhebbers. ‘A Solitary Reign’ is er zo ene, een Belgische metalklassieker die genres overstijgt en ook ver buiten onze landsgrenzen mensen geraakt heeft, want laten we niet onnozel doen: Amenra hebben we al jaren niet meer voor ons alleen.”