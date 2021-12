Een bekende pornoster en de “meest kwaadaardige man ooit”: waarom de Wonderland Moorden nooit écht werden opgelost

TV Plannen voor tweede seizoen ‘And Just Like That...’ uitgesteld na beschuldi­gin­gen tegen Chris Noth

Voorlopig telt de ‘SATC’-reboot ‘And Just Like That…’ één seizoen, maar de kans dat er een tweede deel komt, is op dit moment redelijk klein. Blijkbaar waren er gesprekken aan de gang over een mogelijk vervolg. Alleen werden deze stopgezet nadat Chris Noth, Mr. Big in de serie, door verschillende vrouwen beschuldigd werd van seksueel misbruik en ongepast gedrag.

