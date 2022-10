“Een band gaat nooit stuk": XINK maakt een comeback

Celebrities “Voor elke pint die ik dronk, nam ik een shotje”: ‘Harry Pot­ter’-ac­teur Tom Felton openhartig in memoires

In zijn memoires ‘Beyond the Wand: The Magic and Mayhem of Growing Up a Wizard’, doet ‘Harry Potter’-ster Tom Felton (35) enkele opmerkelijke verhalen uit de doeken. Zo getuigt de acteur dat hij en zijn tegenspeelster Emma Watson (32) een oogje hadden op elkaar. Maar ook dat hij het voor een bepaalde periode heel moeilijk heeft gehad en meermaals uit een afkickkliniek ontsnapte of zelfs werd weggestuurd. “Ze betrapten me in de kamer van een meisje.”

