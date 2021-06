Edelsmederij Mertens verzorgt al een eeuw de kostbaarheden van Laken: “De zilvercollectie van Astrid zit veilig achter slot en grendel”

Het atelier van Edelsmederij Mertens in de Brusselse deelgemeente Vorst is een ware grot van Ali Baba. En als het geen goud is wat blinkt, is het doorgaans zilver. Al honderd jaar is de familie Mertens gespecialiseerd in het verzilveren en vergulden van alle mogelijke objecten, gaande van bestekken tot metershoge kandelaars, van piepkleine juwelen tot imposante kroonluchters uit paleizen en schouwburgen. “De geschiedenis van ons bedrijf gaat nog verder terug”, corrigeert de huidige familieoudste Michel Mertens ons. “Mijn grootvader Jean-Baptiste werkte al sinds pakweg 1900 bij een edelsmid in de Brusselse Beenhouwersstraat. Toen die een honderdtal jaar geleden in de problemen kwam, heeft hij de firma overgenomen.” Vandaag zet Michels zoon Thierry Mertens de familietraditie verder. “Ik ben op mijn vijftiende gestopt met school om bij mijn vader onder leercontract te werken”, vertelt Thierry. “Het duurt vele jaren voor je dit vak beheerst. Wij doen hier ook alles zelf. We maken antieke stukken schoon en verzilveren of vergulden ze opnieuw. Als klanten niet willen dat hun erfstuk blinkt als nieuw, kunnen we het een beetje oxideren en patineren. Geregeld moeten we ook onderdelen bijmaken.”