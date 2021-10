Eddy Planckaert zorgde met hart en ziel voor Junior na zijn zware motorongeval: “Ik was mijn grote droom aan het waarmaken, en ineens was alles voorbij”

Het tweede seizoen van Château Planckaert eindigde met een zwaar motorongeval waarbij Junior zijn knie en scheenbeen brak. Zes maanden later zitten we met Eddy en zijn jongste zoon aan tafel in hun kasteelhoeve in Frankrijk, terwijl Christa vanop een afstandje toekijkt. Het is een mooie nazomerdag en de sfeer is opperbest. Junior heeft een zware tijd achter de rug en hij mankt nog steeds, maar hij ziet de toekomst met veel vertrouwen tegemoet. Onlangs werd zelfs bekend dat hij op zoek gaat naar een lief via een tv-programma, nadat zijn relatie met Shana een tijd geleden op de klippen liep. In ‘Junior Op Zoek Naar De Liefde’ kan de Eén-kijker binnenkort zijn amoureuze avonturen op de voet volgen. De jongste Planckaert-telg krijgt daarbij professionele hulp, namelijk van psychologe en seksuologe Sarah Van Pelt. Over die zoektocht willen Junior en Eddy het in dit interview niet hebben - “daarvoor is het nog te vroeg”, klinkt het - maar wel over de moeilijke periode die Junior achter de rug heeft en hun onverbrekelijke band. Vader en zoon gaan tijdens het gesprek regelmatig met elkaar in discussie, maar altijd liefdevol.