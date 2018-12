Eddy Planckaert is slachtoffer van cybercriminelen: "Zelfs mijn zus gelooft die valse berichten over mij” Redactie

24 december 2018

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz “Ik heb keihard gewerkt om uit de miserie te raken, en dan krijg je déze leugens. Beste mensen, trap hier niet in!” Eddy Planckaert (60) is er niet goed van dat cybercriminelen z’n reputatie besmeuren, zo zegt hij in Dag Allemaal. Op het internet circuleren artikels waarin de ex-coureur uitlegt hoe hij na z’n faillissement miljonair werd door te beleggen in bitcoins. Eddy wil dat deze bedriegerij stopt, maar wordt van ’t kastje naar de muur gestuurd.

De sociale media zijn een machtig middel om fake news te verspreiden. Vraag dat maar aan de ­Planckaerts. De hele familie trekt ten strijde tegen leugenachtige berichten die dezer dagen op Facebook verschijnen. “Eddy Planckaert onthult hoe hij 2,3 miljoen euro verdiende na zijn faillissement”, is de kop van het nepartikel dat in verschillende versies de ronde doet. Soms met een foto van Eddy alleen, soms samen met zijn echtgenote Christa, vaak met een knalrode sportwagen erbij of een kapitale villa. En altijd met het citaat: “Iedereen moet deze kans grijpen”, zegt Eddy. “Maar ik weet verdorie van niets!” tiert Eddy Planckaert wanneer Dag Allemaal hem spreekt. “Ik heb dit nooit gezegd. Integendeel, ik smeek iedereen om zeker níet in deze val te trappen. Ik ben al naar mijn advocaat gestapt en heb klacht ingediend bij de cyber­politie, maar blijkbaar kan niemand die oplichters tegenhouden.”

Je hebt 22% van dit artikel gelezen

Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN