Eddie Murphy wil in 2020 weer aan stand-up comedy doen

05 september 2019

09u00 0 Showbizz Goed nieuws voor de fans van Eddie Murphy (58). Nadat de acteur eerder zijn terugkeer naar ‘Saturday Night Live’ aankondigde, wil hij nu ook weer rondtrekken als stand-up comedian. Dat bevestigde de ster zelf.

Het gerucht dat Eddie Murphy zou samenwerken met Netflix om een reeks aan specials rond stand-up comedy te maken, is nog niet door de acteur bevestigd. Wel laat hij weten in 2020 op tournee te willen gaan met zijn stand-up comedy act. In de jaren ‘80 maakte Eddie grote naam als stand-up comedian, maar hij liet de passie voor wat het is nadat hij door het mainstream succes als filmacteur aan de bak kon. Binnenkort is hij zo ook te zien in ‘Dolemite Is My Name’ en ‘Coming To America 2', maar vele fans weten niet eens van zijn verleden in stand-up comedy. Groot tijd om daar verandering in te brengen, aldus Eddie.