Ed Sheeran vertelt in zeldzaam interview over tol van de roem: “Het lukt me al drie jaar niet meer om brood te kopen” DBJ

12 juli 2019

17u43 1 Showbizz Vandaag bracht Ed Sheeran (28) zijn vierde studioalbum uit. ‘No.6 Collaborations Project’ noemde de zanger de plaat, die samenwerkingen met meer dan twintig artiesten bevat. Om zijn creatie te promoten reisde de Brit niet de wereld rond, maar gaf hij slechts één interview. Daarin had hij het onder meer over zijn eenzame leven en de keerzijde van beroemd zijn.

“‘Shape of You’ bracht me op een heel nieuw niveau van bekendheid”, vertelt Ed Sheeran vanuit zijn huis in het Oost-Engelse plaatsje Suffolk. “Ik dacht dat ik op mijn hoogtepunt zat, maar opeens kwam ik in een hele andere wereld terecht. Die van Beyoncé, Jay-Z en Adèle. Opeens was werkelijk íedereen geïnteresseerd in mij.” Ter promotie van zijn vierde studioalbum gaf Ed Sheeran welgeteld één interview. Dat lanceerde hij gisteren, een dag voor zijn albumrelease, op zijn eigen YouTube-kanaal. De populairste singer-songwriter van het moment overliep er samen met de Amerikaanse radio-dj Lenard Larry McKelvey elk van de vijftien nummers op zijn nieuwe album, maar wijdde ook uit over de moeilijkheden die beroemd zijn met zich meebrengt.

“Ik blijf meer en meer binnen”, vertelt Sheeran. “Ik ben zo beroemd geworden dat je gewoon niet meer buiten kan komen. Jerry (zijn vrouw, met wie hij voor het eerst ook officieel toegaf getrouwd te zijn, red.) probeert me mee naar buiten te nemen, maar dat werkt niet voor mij. Ik heb het nu zo geregeld dat mijn vrienden naar hier komen als we willen afspreken. Ik blijf van alles op de hoogte via het internet, maar sinds een jaar of drie lukt het me niet meer om bijvoorbeeld een brood te kopen in de supermarkt. En als ik naar een restaurant ga, neem ik tegenwoordig ook liever een privékamer. Het komt misschien verkeerd over, maar ik hou er gewoon niet van dat mensen me filmen terwijl ik rustig zit te eten. Het gebeurt vaak dat ik me aapje in de dierentuin voel.”

Om ervoor te zorgen dat hij niet helemaal doorslaat, gebruikt Sheeran een aantal hulpmiddelen. “Ik heb al jaren geen telefoon meer en ik verkleinde mijn vriendengroep tot het absolute minimum. Daarnaast woon ik ook op het platteland, helemaal afgesloten van de realiteit. Het zijn allemaal kleine dingetjes die ik doe om dit te beschermen”, vertelt de zanger terwijl hij op zijn hoofd tikt.

‘No.6 Collaborations Project’ is vanaf vandaag verkrijgbaar.