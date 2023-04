Ed Sheeran verrast bekende metrozanger met geïmproviseerd duet én kaartjes voor zijn show

TV Tientallen mensen lopen voedselver­gif­ti­ging op bij Spaanse editie van ‘MasterChef’

Waar het in het bekende kookprogramma ‘MasterChef’ normaal gesproken draait om lekker en zorgeloos eten, liepen zeker 44 medewerkers van het Spaanse aquarium L’Oceanogràfic in Valencia voedselvergiftiging op tijdens opnames van de show nadat deelnemers voor hen hadden gekookt. “Dit is een uitzonderlijk geval”, reageert een woordvoerder van de producent.