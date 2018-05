Ed Sheeran verdedigt blokkeren concertkaarten Redactie

27 mei 2018

17u50

Bron: BuzzE 1 Showbizz Ed Sheeran blijft achter het besluit staan om kaartjes voor zijn concerten die via doorverkoopsites zijn aangeschaft, ongeldig te verklaren. Hij zei dat in Swansea tijdens het BBC 1 Biggest Weekend festival.

"Ik haat het idee dat mensen meer dan de nominale waarde betalen voor tickets als je ze aan de aankoopwaarde kunt krijgen", aldus de singer-songwriter over het opkopen en tegen een hogere prijs doorverkopen van concertkaartjes door bedrijven als Viagogo. Viagogo is een website waarop je concerttickets van andere fans - of dus opkopers - kunt overkopen.

"Mensen hoeven alleen maar een standpunt in te nemen en dan zijn in twee of drie jaar bedrijven als Viagogo kapot", denkt Sheeran. Volgens hem zijn zogenaamde doorverkoopsites verplicht de kaarten terug te kopen, waarna de concertbezoekers alsnog tickets via de officiële kanalen kunnen kopen.