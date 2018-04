Ed Sheeran strikt rol in nieuwe film van 'Love Actually'-scenarist TC

17 april 2018

10u38 0 Showbizz Volgens Britse bronnen zou Ed Sheeran ene grote rol krijgen in de nieuwe film van regisseur Danny Boyle en scenarist Richard Curtis. Daarmee zou Sheerans grote droom, acteur worden, in vervulling gaan.

Ed Sheeran (27) acteerde eerder al. Hij had ondermeer een klein rolletje in een aflevering van 'Game of Thrones'. Maar nu lijkt het dus om het echte werk gaan. Ed zou een 'vrij grote' rol krijgen in een nieuwe productie van regisseur Danny Boyle ('Trainspotting', 'Slumdog Millonaire') en scenarist Richard Curtis ('Love Actually', 'Notting Hill'). Die film wordt een muzikale komedie over een man die op een dag wakker wordt en beseft dat hij de enige ter wereld is die zich de liedjes van The Beatles kan herinneren. De titel van de film wordt vermoedelijk 'All You Need Is Love'. Ook actrice Lily James krijgt een grote rol in de film.

Soundtrack

Ed zou ook mee verantwoordelijk worden voor de soundtrack van de film. Niet alleen zal hij enkele nummers van The Beatles herwerken, hij zal ook originele, nieuwe muziek voor de film schrijven. Volgens de Britse pers zit de pre-productie van die film in de laatste fase en zou er al aan het einde van deze zomer gefilmd kunnen worden.