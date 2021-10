Ed Sheeran stelt nieuw album voor in The Qube en wij waren erbij: “Nu weet ik hoe ze zich in de roaring twenties voelden”

TV Griezelple­zier voor jong en oud: dit zie je in oktober op Netflix, Disney+ en Streamz

7:29 De dagen worden kouder en donkerder, er zit weer pumpkin spice in je koffie en in de supermarkt zijn de pompoenen steevast uitverkocht: alle tekenen aan de wand wijzen erop dat het weer bijna tijd is voor Halloween. Dat is ook de streamingdiensten niet ontgaan. Op Netflix, Disney+ en Streamz vind je deze maand griezelplezier voor jong en oud.