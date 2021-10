Ed Sheeran staat vanavond in de Qube (en leert een mondje Nederlands): “Knaldrang? Ja, dat voel ik ook”

Ed stelt in de Qube in Amsterdam zijn nieuwe album ‘=’ voor, en zal er straks voor een beperkt publiek een intiem concert houden. “Dit is echt mijn coming of age-album”, bevestigt hij aan VTM. “Toen ik mijn vorige album, ‘%’ maakte, was ik nog een jongen van 25. Nu ben ik vader geworden en is alles anders. Nu voel ik mij pas écht volwassen.”