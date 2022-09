Ed Sheeran lost eerste beelden van ‘Celestial’-videoclip, in samenwerking met ‘Pokémon’

Film Nieuwe ‘Star Trek’-film plots van release­lijst geschrapt

De nieuwe ‘Star Trek’-film die volgend jaar in de bioscoop te zien zou moeten zijn, is van de releaselijst gehaald. Dat meldt ‘The Hollywood Reporter’. Het vierde deel met Chris Pine in de hoofdrol als Captain Kirk zou in de kerstperiode van 2023 in première moeten gaan.

16:30