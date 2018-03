Ed Sheeran koopt huis voor dakloze kinderen in Liberia EDA

31 maart 2018

12u09 0 Showbizz Zelf bouwde hij zopas zijn eigen geïmproviseerde villa in het dorp waar hij als kind opgroeide, maar de wereldberoemde Britse singer-songwriter Ed Sheeran (27) had nog wat centen over. In het West-Afrikaanse land Liberia kocht de multimiljonair een huis voor een dakloos kind en vijf van zijn vriendjes.

De popster trok recent voor een goed doel naar Monrovia, de hoofdstad van Liberia, waar hij met straatarme kinderen sprak. Hij ontmoette JD die ondanks zijn jonge leeftijd al de nodige verschikkingen meemaakte. Hij werd geslagen, verkracht en zijn moeder en grootvader stierven aan het gevreesde Ebola-virus. Vervolgens werd hij door zijn vader verlaten, raakte hij dakloos en begon hij te zwerven.

In een filmpje (hieronder) vertelt JD aan Sheeran hoe hij al een half jaar op straat leeft en in een kano op het strand slaapt. Het dagelijkse eten van JD bleek zich te beperken tot een stuk brood en wat vies water.

"Het is heel moeilijk. Ik wil hier niet zijn'', vertelde hij in een interview met Sheeran. "Ik wil naar school en president van dit land worden als ik groot ben. Dan ga ik scholen bouwen en ervoor zorgen dat geen enkel kind nog honger heeft.''

"Geld zou geen rol moeten spelen"

"Ze zijn zó klein, zó klein", aldus een geëmotioneerde Ed in het filmpje. "Mijn natuurlijke instinct is om de kinderen in een auto te stoppen en ze in een hotel te plaatsen totdat dingen over hun achtergrond zijn opgehelderd."

Hij besloot echter op een andere manier in actie te komen en schonk de kinderen een onderkomen, waar een vrouw voor hen zal zorgen. Volgens de Brit zou geld geen rol moeten spelen om de maatschappij in Liberia te verbeteren. "Het belangrijkste is om deze kinderen op te voeden en hoop te geven. Alleen dan zullen ze iets van hun leven kunnen maken."