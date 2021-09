Ed Sheeran komt een tweede keer naar het Koning Boudewijnstadion

Celebrities Sarah Jessica Parker eert overleden ‘SATC’-collega Willie Garson met emotioneel bericht: “Het is ondraag­lijk”

14:58 Willie Garson, die Stanford Blatch speelde in ‘Sex and the City’, is afgelopen dinsdag overleden. De acteur werd 57 jaar en is gestorven aan de gevolgen van kanker. Een aantal van zijn collega’s uit ‘Sex and the City’ reageerden al op het nieuws, maar bij leading lady Sarah Jessica Parker (57) bleef het opvallend stil. Toch heeft ondertussen ook SJP gereageerd op het overlijden van haar goede vriend en dierbare collega Willie.