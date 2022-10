“Ed Sheeran kocht hier een gitaar en versterker”: muziekwinkel doet gouden zaken dankzij bezoek wereldster

Gratis concert, vuurwerk en drones: Busan kleurt paars door BTS

BTS, de Zuid-Koreaanse boyband, organiseerde zaterdag in de stad Busan een gratis concert. Als ambassadeur wil de band de stad zo helpen om de wereldexpo van 2030 binnen te halen. Maar liefst 50.000 tickets waren binnen de minuut de deur uit. Fans die niet aanwezig waren, konden het optreden volgen via livestreams. Eén van die streams had bijna 50 miljoen kijkers. Wie wel naar de stad kon komen, kreeg de kans om te slapen in een BTS-hotelkamer. De dag van het concert liep je door een paarse stad. Bruggen en gebouwen hadden de kleur die gelinkt wordt aan de band. Naast muziek was er ook vuurwerk en een spectaculaire droneshow.

