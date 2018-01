Ed Sheeran is stiekem verloofd: "We zijn heel gelukkig en verliefd" EVDB

20 januari 2018

16u16 0 Showbizz De zanger heeft eind 2017 zijn vriendin Cherry Seaborn ten huwelijk gevraagd. Dat maakte de zanger vandaag bekend via Instagram. Het koppel kent elkaar van op school, maar begon pas in 2015 te daten.

Zaterdagnamiddag postte Ed Sheeran een foto op Instagram dat fans niet hadden zien aankomen. De zanger heeft zich namelijk verloofd met zijn vriendin Cherry. Dat is volgens Sheeran zelf al gebeurd in 2017, maar het koppel besloot het geheim te houden tot nu.

"Mezelf net voor nieuwjaar een verloofde gevonden. We zijn heel gelukkig en verliefd, en onze katten zijn ook in hun nopjes xx", schreef Sheeran bij een foto van zichzelf en Cherry.

Got myself a fiancé just before new year. We are very happy and in love, and our cats are chuffed as well xx Een foto die is geplaatst door null (@teddysphotos) op 20 jan 2018 om 14:49 CET

De twee leerden elkaar kennen op school, meerbepaald op de Thomas Mills High School in Framlingham, Suffolk. Er wordt gezegd dat Sheeran toen al een crush had op de mooie brunette, maar het koppel begon pas te daten in 2015.

Pas toen Sheeran een korte carrièrestop inlaste, had hij naar eigen zeggen voor het eerst tijd om écht verliefd te worden. Hij verklapte ook al eens dat hij graag kinderen wil, met Cherry dus, zo blijkt. Nu ook het verlovingsnieuws bekend is, kunnen we zonder twijfel zeggen dat 2017 een succesvol jaar was voor Ed Sheeran.

Proficiat, Ed en Cherry!