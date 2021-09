Ed Sheeran goes Elton John in videoclip van zijn gloednieuwe single ‘Shivers’

TV Vliegende bompa's zetten ‘Belgium’s Got Talent' op stelten

6:42 Opnieuw een aantal dansgroepen, kindsterren en bijzondere zangers vanavond in ‘Belgium’s Got Talent’, maar de meest opvallende act is die van de vliegende bompa’s Fons en Jean-Pierre. Of ze écht 89 zijn zoals ze beweren, mag u zelf uitmaken, maar hun act is alleszins voor elke leeftijd halsbrekend.