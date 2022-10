Ed Sheeran baalde dat hij titelsong ‘James Bond’-film niet (meer) mocht maken

Celebrities Shakira verwijst naar liefdes­breuk met Gerard Piqué in nieuwe videoclip van ‘Monotonía’

Shakira’s (45) hart wordt letterlijk uit haar borstkas gerukt in de nieuwe videoclip van de single ‘Monotonía’. Het lied zou een verwijzing zijn naar haar breuk met voetballer Gerard Piqué (35). In het nummer vertelt Shakira dat de split niemands fout is, maar toch geeft ze ook negatieve opmerkingen over de persoon waarover ze zingt. “Plotseling was je niet meer dezelfde. Je verliet me vanwege je narcisme”, aldus de zangeres.

11:30