Echtgenote van Jacques Brel overlijdt op 93-jarige leeftijd SDE

31 maart 2020

18u28

Bron: Belga 5 Showbizz Thérèse Michielsen, bekend als ‘Miche’, de vrouw van Jacques Brel, is op 93-jarige leeftijd overleden. Dat meldt L'Avenir.

Thérèse Michielsen leerde Jacques Brel op het einde van de jaren 40 kennen in La Franche Chordée, een katholieke jeugdbeweging. In de zomer van 1950 stapten de twee in het huwelijksbootje. Ze kregen drie dochters: Chantal (geboren in 1951), France (geboren in 1953) en Isabelle (geboren in 1958).

Maar Jacques Brel wilde zijn geluk in Frankrijk gaan beproeven. Niet alleen zijn muzikale carrière kwam daar tot bloei, maar ook verschillende affaires. Toch bleven Thérèse en Jacques getrouwd én contact houden. Volgens biograaf Mohamed El-Fers was Miche “het granieten blok van stabiliteit waarop hij altijd kon terugvallen”. En van scheiden wilde de vrouw zelf niets weten. “Scheiden? Onzin! Wij houden te veel van elkaar”, zou ze naar verluidt gezegd hebben. “Je bent nu met Sophie en dat duurt zolang als het duurt. Wij, dat is voor het leven.”

Bij het overlijden van Jacques in 1978, op 49-jarige leeftijd, waren Miche en haar dochters de enige erfgenamen. Vanaf dan beheerde zij muziekuitgeverij Pouchenel en het nalatenschap van haar man. Wie zijn muziek wilde opnemen of vertalen, moest bij haar komen aankloppen.