Echtgenote Rocco Granata overleden: koppel was 51 jaar getrouwd BDB

24 juni 2020

06u00 3 Showbizz 51 jaar deelden ze lief en leed als man en vrouw, maar sinds zaterdag moet Rocco Granata (81) zonder z’n grote liefde Rosie door het leven. Dat trieste nieuws bevestigt David Steegen, het petekind van de ‘Marina’-zanger en jarenlang woordvoerder bij voetbalclub Anderlecht.

De gezondheidstoestand van Rosie was de voorbije jaren sterk achteruitgegaan. Haar overlijden, afgelopen zaterdag, kwam dus niet geheel onverwacht. “Maar uiteraard blijft dit een grote schok voor de familie”, zegt David in een korte reactie. Haar begrafenis vindt komende zaterdag in intieme kring plaats in Ekeren. Hoe oud Rosie exact werd, is niet bekend.

In de zomer van 1965 ontmoette Rocco z’n grote vlam voor het eerst op een privéfeestje van de papa van Rosie. De zanger trad er op als muzikant. Het was liefde op het eerste gezicht. “Ik vond haar ontzettend mooi en intelligent”, vertelde Rocco over die eerste kennismaking in het VIER-programma ‘Kroost’. “Na m'n optreden stapte ik naar haar toe en zei: ‘Ik ben morgen jarig en ik geef een groot feest. Wil je komen?’ Ze weigerde omdat ze haar thesis moest afwerken. Vervolgens zei ik dat ze haar ogen dicht moest doen. En toen gaven we elkaar onze eerste kus."

Drie jaar later stapten Rocco en Rosie in het huwelijksbootje. Ze kregen twee kinderen: een zoon Sammy en een dochter Jessica. Al die tijd stond Rosie als een stille kracht achter Rocco, want de vrouw bleef liever ver weg van de schijnwerpers.

Lees ook:

“Iedereen heeft talent”: ontroerend portret van Rocco Granata in ‘Kroost’

Rocco Granata: “Ik ben nog nooit zo bang geweest als toen ik de rechten op ‘Marina’ wilde terugkopen...” (+)