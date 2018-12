Echtgenote Michael Schumacher blijft hopen dat hij weer de oude wordt. Is dat valse hoop? Erlend Hamerlinck

21 december 2018

06u53

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz Ooit was Michael Schumacher (49) de beste racepiloot ter wereld. Vandaag mag hij blij zijn dat hij vijf jaar nadat hij verlamd raakte weer zelfstandig kan ademen. Maar of een menswaardig leven er nog inzit, is zeer twijfelachtig. Ondanks een revalidatie die liefst 130.000 euro per dag kost.

Op 3 januari wordt Michael Schumacher vijftig. Geen enkele F1-piloot haalde meer wereldtitels en meer Grand Prix-overwinningen dan de Duitser. Maar sinds vijf jaar moet Schumacher zich laten voortduwen in een rolstoel. De man had ooit de snelste stuurreflexen van de wereld, maar zal wellicht nooit meer aan een stuur kunnen draaien. Sinds Schumi op 29 december 2013 ten val kwam tijdens het skiën in de Franse Alpensneeuw is hij volledig verlamd, al ligt hij niet meer in een coma zoals soms ten onrechte wordt beweerd.

Flirten met gevaar

Vijf jaar geleden was Michael samen met zijn toen 14-jarige zoon Mick aan het skiën op de hellingen boven Méribel in de Franse Savoie. Omdat hij er een chalet bezat, kende hij de bergen daar goed. Toch kwam Schumi ten val op een onbeveiligd stuk tussen twee pistes en stootte hij zijn hoofd tegen een rots. De gevolgen zijn dramatisch.

