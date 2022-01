Echtgenote Meat Loaf gebroken na zijn overlijden: “Ons leven samen was een avontuur”

“Mijn hele wereld draaide om hem”, vertelt Deborah Aday aan People. “Vanaf de dag waarop we elkaar ontmoetten, was hij mijn wereld. Ik hield van hem. Er ging geen dag voorbij zonder dat we elkaar vertelden hoeveel we van elkaar hielden. Er ging geen dag voorbij zonder dat we elkaar knuffelden.”

Deborah trouwde in 2007 met muzikant Michael Aday, zoals Meat Loaf echt heette. De twee maakten veel plezier samen, vertelt ze. “Michael was een knuffelaar. Hij was fysiek aanhankelijk en een lieve man. Ik ben pas laat getrouwd, omdat ik wachtte op de juiste man. En oh boy, was hij de juiste man voor mij. Ik besef hoe gezegend ik ben geweest om mijn leven met zo’n ongelofelijke man te hebben kunnen delen. Hij aarzelde nooit om me te laten weten dat ik geliefd was. Hij vertelde me vaak liefkozend: ‘Je bent een goede vrouw.' Ik zal het missen om dat te horen.”

Avontuur

“Ons leven samen was een avontuur. Hij was mijn beste vriend, mijn vertrouweling, mijn minnaar. En ik mis hem nu al ongelofelijk. Mijn hart doet pijn, maar het is ook vol liefde die we gedeeld hebben. Ik zal voor eeuwig van je houden, Michael.”

Ook hun dochter, Amanda, reageerde al op de dood van haar vader. Ze vertelde hoe zij en haar zus Pearl zich naar Nashville haastten toen bleek dat het niet goed met hem ging. “Zo snel we konden, zaten we naast hem in het ziekenhuis en hielden we zijn hand vast. Ik ben erg dankbaar dat we nog de kans hadden om hem te zien voor hij stierf. Hij was een zanger, een acteur, een vader, een echtgenoot en een opa. Voor mijn neefje was hij Papa Meat. Hij was alles.”

